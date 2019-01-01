Бессмертный город: история блокадного Ленинграда
Бессмертный город
Посмотрите на осажденный Ленинград глазами его жителей, услышьте их истории и судьбы — в специальном проекте «Известий» к 80-летию прорыва блокады
Посмотрите на осажденный Ленинград глазами его жителей, услышьте их истории и судьбы — в специальном проекте «Известий» к 80-летию прорыва блокады
Кликайте на белых голубей, чтобы исследовать разные точки блокадного города и уникальные архивные документы, услышать воспоминания блокадников и посетить Ленинградскую филармонию
Над проектом работали: Алиса Андрусенко, Дарья Баранихина, Илья Бегун, Агата Бушина, Андрей Васильев, Антон Волков, Юрий Дормидонтов, Алеся Лагун, Анастасия Легачева, Артём Меркулов, Лариса Москвитина, Федор Мотосов, Екатерина Муравьева, Дарья Колягина, Алина Коновал, Евгения Константинова, Владимир Константинов, Наина Курбанова, Даниил Петров, Евгения Приемская, Михаил Романов, Сергей Сидоров, Александр Сидоров, Анастасия Солдатикова, Денис Солдатиков, Дарья Трегубова, Антон Шандрыгин
Редакция благодарит за помощь и содействие: Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургскую Филармонию, Народный музей «А музы не молчали», «Ленрезерв», Музей «Кобона: Дорога жизни»